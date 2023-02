Blizzard géant aux Etats-Unis

Sur une route du nord-ouest des Etats-Unis, un policier a un bon réflexe et évite un accident. A cause de la violente tempête qui frappe une partie du pays, les chauffeurs de poids lourds perdent le contrôle et foncent dans le décor. Ici, le mercure frôle les moins 30 degrés. La route enneigée décourage des routiers. "Pendant qu'on mangeait, c'était de pire en pire. On n'a pas voulu prendre de risque", confie un chauffeur. Les câbles ont été gelés par le froid privant ainsi plus de 800 000 foyers d'électricité dans tout le pays. Dans le nord-est, c'est le vent soufflant à certains endroits jusqu'à 70 km/h qui a arraché des toitures et fait tomber des dizaines d'arbres. Heureusement, un trampoline n'a fait aucun blessé. Par ailleurs, une partie du pays est à l'arrêt. Depuis ce jeudi matin, plus de 1 750 vols ont été annulés, laissant les avions cloués au sol. TF1 | Reportage R. Rosso