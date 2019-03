Blocage à Brioude : une action commune des syndicats et des gilets jaunes

Une journée d'action de la CGT et des forces ouvrières s'est tenue ce 19 mars 2019. Des mobilisations ont été organisées un peu partout dans le pays et dans certaines régions, les syndicats se sont joints aux gilets jaunes. A Brioude, en Haute-Loire, par exemple, ils ont occupé dès la matinée les ronds-points pour bloquer les camions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.