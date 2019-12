Blocage du dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche : le carburant commence à manquer à Rennes

Des chefs d'entreprises bloquent le dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche depuis le 28 novembre 2019 pour protester contre la décision du gouvernement de vouloir supprimer leurs exonérations sur le gazole non routier. En conséquence, le carburant commence à manquer dans certaines villes. A Rennes, les automobilistes se sont rués sur les pompes dans la matinée du 2 décembre 2019, par peur de pénurie totale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.