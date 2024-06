Blocages à la frontière : les agriculteurs ressortent les tracteurs

Des dizaines de tracteurs stationnés à ce péage à la frontière entre la France et l'Espagne. L’accès entre les deux pays est presque totalement bloqué. Une action commune inédite entre, d’un côté, les agriculteurs français et de l’autre, ceux espagnols. Leur demande est d'harmoniser les normes au niveau européen, notamment en ce qui concerne les coûts de l’énergie. Ils veulent que le prix des carburants soit le même partout dans l’Union européenne. Tout au long de la frontière franco-espagnole, on observe les mêmes images de convois, partis ce matin pour bloquer la circulation. Au total, sept points de blocages sont prévus pour rendre presque impossible le passage d’un pays à l’autre. Il n’y a aucune organisation syndicale à l’origine de ce mouvement, mais des agriculteurs qui viennent aussi dénoncer la concurrence de l’étranger. Ils manifestent ensemble à moins d’une semaine des élections européennes. Leurs revendications sont déjà au cœur des débats. Les blocages doivent durer toute la journée, et dès demain, l’accès entre les deux pays sera rétabli. TF1 | Reportage C. Diwo, H. Vilatte, A. Erhel