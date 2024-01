Blocages et accrochages, les automobilistes à l'épreuve

Jordy Revellat, dépanneur au garage Concordet, Champeix (Puy-du-Dôme), enchaîne des interventions depuis la matinée de ce jeudi. "On n'est pas loin d'une cinquantaine, voire soixantaine de coups de fil depuis ce matin", affirme-t-il. Mercredi soir, l'épisode neigeux sur l'autoroute A75 a surpris bon nombre de personnes. Entre 20 heures et minuit, près de quatre kilomètres de bouchon se sont formés, bloquant quelque 500 véhicules sur la chaussée. Au fil de la soirée, aux abords de l'autoroute, la gendarmerie a organisé des déviations. Ce qui, en plus des chutes de neige, a déboussolé de nombreux automobilistes. Résultat, à quatre heures et demie ce jeudi matin, sur une aire de repos, des automobilistes normands ont préféré justement passer une partie de leur nuit à l’arrêt, en attendant l’intervention des chasse-neiges. Depuis mercredi soir, la circulation sur l'A75 a été interdite aux poids lourds. Des chauffeurs bloqués jusqu’à dix heures ce matin et qui commençaient à s’impatienter. Pour la journée d’hier, le département du Puy-de-Dôme n’avait été placé qu’en vigilance jaune à la neige et au verglas par Météo France. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive, L. Glasson