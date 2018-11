Les blocages des gilets jaunes inquiètent les commerçants

Emmanuel Macron a affiché sa fermeté face aux incidents qui émaillent certaines manifestations depuis le 17 novembre 2018. Le gouvernement s'inquiète également des blocages qui pénalisent l'économie. À un mois de Noël, ceux-ci ont un impact important sur l'activité des commerçants. Les consommateurs profitent de l'accalmie pour sortir et faire le plein avant les nouvelles manifestations annoncées pour le week-end du 24 novembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.