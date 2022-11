Blocages : le ras-le-bol des agriculteurs

Équipés de tracteurs et de botes de foins, des éleveurs font une opération de barrage filtrant. Ils viennent bloquer une voie de la départementale entre l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne. Un mouvement compris par la population, qui soutient ces agriculteurs en difficulté. "C'est le seul moyen qu'on a de nous faire entendre. L'année 2022 a été très dure, en plus de la sécheresse qui vient aggraver la situation", "on aimerait pouvoir vivre de notre métier convenablement", témoignent ces derniers. Le prix du carburant a été multiplié par deux cette année. Les engrais, eux, ont plus que doublé. Colin n'a que 18 ans, et comme son père, il rêve d'être éleveur. Mais aujourd'hui, il se pose de nombreuses questions. Ces agriculteurs demandent de l'aide financière de L’État et une baisse des taxes sur le carburant. Dans son exploitation, Jean-Luc Rossignol vend son lait de brebis à 96 centimes le litre. Une augmentation de deux centimes par rapport à 2021, mais qui ne suffit pas. Pour réussir à payer leur facture, de nombreux éleveurs ont déjà dû vendre une partie de leur cheptel. TF1 | Reportage M. Chaize, C. Belard