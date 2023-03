Blocages sur les routes : le nouveau mode d'action

À Caen (Calvados), les barrages des routiers ont été bloquants. Des heures durant, le périphérique a été totalement mis à l'arrêt. Des kilomètres de bouchon jouent avec les nerfs des conducteurs. Dans le Nord ce mardi matin, les camions étaient immobilisés quelques minutes, mais les voitures, elles, pouvaient passer. Les routiers en ont profité pour expliquer leurs mécontentements face à cette réforme qu'ils estiment injustes, comme Pascal qui devait bientôt partir à la retraite. Même si la circulation était perturbée dès six heures, les automobilistes ont pris leur mal en patience et exprimé leur solidarité. Un peu plus loin, même action sur cet autre rond-point. Les routiers filtrent les accès de ce centre névralgique pour la logistique du Nord. Plusieurs dizaines d'actions ont été menées partout ce matin par les routiers. Certains ont même nécessité la fermeture de bretelle d'autoroute. Mais quelques échauffourées sont à déplorer parmi des personnes qui ont perdu leur sang-froid. TF1 | Reportage M. Fiat, M. Stiti, T. Joire