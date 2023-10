Blocus de Gaza : les habitants sous les bombes

C'est un déluge de bombes qui s'abat sur Gaza. De nuit comme de jour, la contre-attaque israélienne ne laisse aucun répit. Elle vise tous les immeubles où sont susceptibles de se cacher les militants du Hamas. Au sol, les dommages collatéraux sont d'ores et déjà considérables, plus de 700 morts à cette heure. Les hôpitaux et les morgues sont débordés. Le témoignage d'un responsable de Médecins Sans Frontière : "On peut voir avec nos équipes sur place qu'il y a un afflux de blessés qui est incessant. Les urgences sont débordées et les équipes médicales travaillent 24h/24". La communication est d'autant plus difficile, que toutes les sources d'énergie en provenance d'Israël ont été coupées. Ce qui veut dire une grande partie de l'eau, de l'électricité, mais aussi Internet. Une crise humanitaire d'ampleur a commencé, avec 187 000 personnes déplacées et jetées hors de chez elles. Elles sont prises au piège, car elles ne peuvent pas quitter la bande de Gaza. L'ONU rappelle que le siège total décrété par Israël est interdit par le droit international. TF1 | Reportage M. Scott, V. Topenot