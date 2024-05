Bloqués à Sydney, les Calédoniens solidaires

Depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, le temps semble s'être arrêté pour Sandra. "Je suis très angoissée, puisque mon mari, mon fils sont restés là-bas. Je n'arrive même pas à apprécier tout ce que je vois, quoi !", dit-elle. Calédonienne, elle était en vacances chez sa fille à Sydney. Mais depuis lundi soir, impossible de rentrer. Tous les aéroports sont fermés en Nouvelle-Calédonie à cause des violences. C'est donc auprès de Morgane que Sandra trouve du réconfort. Tous les soirs, mère et fille ont le même rituel : appeler les proches qui vivent à quelques kilomètres de Nouméa pour savoir s'ils vont bien. Sandra est loin d'être un cas isolé. Selon les principales compagnies aériennes qui assurent la liaison vers la Nouvelle-Calédonie, près de 3 200 personnes seraient encore bloquées à l'étranger. Face à cette situation, une grande solidarité s'est créée sur les réseaux sociaux, grâce à l'initiative d'Audrey et d'autres Calédoniens installés en Australie. Des centaines de personnes ont spontanément proposé leur aide. TF1 | Reportage I. Bornacin, Q. Danjou, S. Roland