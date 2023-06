Bloqués deux heures dans le métro bondé

Impossible de contenir ces passagers à bout de nerfs. Certains ont été bloqués pendant plus de deux heures dans des rames bondées et dans une chaleur étouffante. Au mépris du danger, des dizaines de personnes ont préféré marcher le long des rails pour évacuer le métro parisien mercredi soir. Sur ces vidéos partagées sur les réseaux sociaux, scène surréaliste d'embouteillage dans ce tunnel. On peut entrevoir leur soulagement après avoir réussi à rejoindre les quais. Que s'est-il passé hier soir sur la ligne 4 du métro parisien entre Montparnasse et la Porte d'Orléans ? C'est en pleine heure de pointe à 18h20 qu'une rame s'est arrêtée pour une raison encore inconnue, entraînant des perturbations sur le trafic. Une heure plus tard, cinq navettes sont complètement bloquées sous des tunnels. Et ce n'est qu'entre 19h45 et 21h30 que la RATP a évacué les passagers. La compagnie a présenté ses excuses et a lancé une enquête interne pour déterminer les causes de l'accident et expliquer les délais d'intervention afin qu'une telle situation ne se reproduise plus. TF1 | Reportage J. Roux, S. Millanvoye, M. Paupe