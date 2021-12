Bloqués par la neige, ils passent la nuit dans un Ikea au Danemark

Une douce nuit, comme celle de la page 89 du catalogue de son magasin de meubles préféré, c'est ce qui est arrivé à ce Danois. Ce n'est pas une campagne de publicité, mais la conséquence d'une tempête de neige qui a frappé le Danemark. Celle-ci a bloqué une trentaine de personnes dans ce magasin où ils ne manquaient de rien. "Notre voiture était trop enneigée et on ne pouvait pas rentrer à la maison. On a entendu qu'il y avait des gens ici et on a tenté notre chance", raconte une dame. Avec le match de foot, le jeu de cartes et le dessert plus au moins appétissant, les employés bloqués se sont mis aux petits soins sans oublier d'en profiter. "J'ai envie d'essayer un matelas un peu plus dur, parce que chez moi, le mien est assez mou. Ce soir, je vais pouvoir comparer et voir si j'ai vraiment besoin de changer", confie Peter Elmose, manager du magasin. L'histoire ne dit pas si au matin, ils ont changé les draps. TF1 | Reportage M. Guiheux, S. Caffin