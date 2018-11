Grève des infirmières : les blouses blanches appellent à la mobilisation générale

En colère, les infirmiers et infirmières ont fait savoir leur mécontentement concernant le plan santé annoncé par le gouvernement. Ils appellent à une grève générale ce 20 novembre 2018 dans tout le pays. Parmi eux, Julien Maulde-Robert, infirmier à Châteauroux, estime qu'il n'y a pas assez de reconnaissance de leur métier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.