"Blue et Compagnie" : les bons contes font les bons amis

Contrairement à une croyance répandue, les amis imaginaires existent bien. Ils ont juste été oubliés par les enfants devenus adultes. Dans "Blue et Compagnie", il est donc question de ces milliers d'amis imaginaires laissés sur le carreau. Heureusement, une petite fille les découvre et décide de les aider. L'ami imaginaire star du film, c'est Blue. Il est doublé en français par un artiste inspiré : José Garcia. La star féminine s'appelle Blossom. Elle est doublée par Mylène Farmer. "Plonger dans le thème de l'enfance, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur", confie la chanteuse et actrice, Mylène Farmer. La question est universelle et très sérieuse. Une récente étude affirme que 50% des enfants ont un ami imaginaire.