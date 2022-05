Boby Lapointe aurait eu 100 ans : sur les traces du chanteur à Pézenas

Si Molière a vécu à Pézenas (Hérault), Boby Lapointe, lui, y est né il y a 100 ans. Nous nous rendons devant la maison natale du chanteur. C'est dans la demeure que toute la famille est née. Par ailleurs, une association gère un petit musée dédié à Boby Lapointe. L'artiste avait débuté sa carrière en 1954 à Paris, au cabaret le Cheval d'Or. Ce dernier a été reconstitué dans le musée. "C'était un créateur, un inventeur, quelqu'un qui aimait rire et faire rire les gens autour de lui", décrit Dany Lapointe, petite-fille de Boby Lapointe. "Il aimait surprendre par ses jeux de mots, mais aussi ses blagues", rajoute-t-elle. Aujourd'hui, la jeune génération redécouvre son humour, ses textes fous et ses contrepèteries. Tour à tour mathématicien, scaphandrier, vendeur de layettes... Boby Lapointe a vécu 1 000 vies. Le 29 juin, on se souviendra qu'il nous a quittés il y a 50 ans déjà. Et en septembre sera joué ici "Le Barbu du Square", sa pièce de théâtre découverte il y a peu. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez