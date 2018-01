Les Bodin's cultivent le rire rural

Derrière les traits de Maria Bodin se cache Vincent Dubois. Il faut à ce dernier 1h30 de maquillage avant de débuter chaque spectacle. Il incarne une vieille dame despotique aussi bien avec son fils qu'avec son entourage. Son compère Jean-Christian Fraiscinet et lui partagent 30 ans de complicité sur scène. Le spectacle est d'une telle générosité que le public ne se lasse jamais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.