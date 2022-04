Bœuf de Pâques : un concours d’excellence

Les quelques flocons tombés sur l’Aveyron ne les ont pas découragés. Bien au contraire, certains des éleveurs viennent de loin, du Gers, des Pyrénées ou d’Auvergne, pour présenter leurs plus belles bêtes.À l’entrée du foirail, ça s’agite encore. Les dernières bêtes sont installées, c’est sportif. Dans l’Aveyron, le concours des Bœufs de Pâques de Baraqueville (Aveyron) est une institution avec 400 bêtes, Salers, Limousines ou Aubracs. Audrey et Léa sont lycéennes. Elles sont déjà fières du métier qu’elles vont bientôt exercer. Pour Hubert Cordon, négociant, le concours de Baraqueville est le plus beau défilé de vaches du pays. Pendant deux ans, Covid oblige, le concours a été perturbé, privé de public. Aujourd’hui, les éleveurs renouent avec le plaisir de se retrouver autour d’un petit-déjeuner aveyronnais. D’ici samedi, Miss Baraqueville sera élue la plus belle vache du sud-ouest. Avec un air d’accordéon et de belles tablées, on a de quoi se réchauffer, malgré ce début de printemps. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle