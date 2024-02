Boeufs gras de Bazas : les éleveurs à l'honneur

Des animaux de plus d'une tonne aux pas dans les ruelles. Chaque année, c'est le défilé d'une fierté agricole, celle des bœufs gras de Bazas. Et c'est ainsi, chaque mois de février, depuis 741 ans. Joël est l'un de ces éleveurs de bovins, tout comme Amandine, responsable du troupeau du lycée agricole de Bazas. Faire défiler les animaux est, pour eux, une fierté. Nous avons rencontré Joël le matin du défilé. Il est installé à près d'une heure de Bazas, sur la zone IGP. Joël élève 160 bêtes, les bichonne et les engraisse dès leur naissance. Faire voyager ces animaux n'est pas une mince affaire. À Bazas, tout est prêt pour célébrer la Fête du Bœuf gras. L'événement attire des dizaines de milliers de personnes venues pour beaucoup apporter leur soutien aux agriculteurs et aux éleveurs locaux. Certains viennent pour la première fois. Une foire comme un avant-goût du Salon de l'agriculture, Milka, une vache bazadaise sera à Paris à la fin du mois. TF1| Reportage E. Braem, C. Devaux