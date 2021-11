Bois de chauffage : attention à la pénurie

Jour après jour, Christophe Bellye, livreur de bois, enchaîne les livraisons sans jamais s'arrêter. Une activité exceptionnelle cette année qui n'est pas seulement due à l'arrivée du froid, mais surtout à la situation économique. En effet, pour beaucoup de clients, le bois de chauffage a un avantage : son prix particulièrement intéressant. Avec cinq stères pour 300 euros, ils peuvent chauffer leur maison pendant tout l'hiver et alléger la facture d'électricité. Le bois est même devenu pour certains clients l'unique moyen de chauffage. Aussi, les demandes sont en forte augmentation. Chez un vendeur, les stocks n'ont jamais été aussi bas aussi tôt dans la saison. Pourtant, la pénurie était difficile à anticiper. Alors pour faire face, il faut commencer à puiser dans les réserves de l'année prochaine. Il s'agit désormais de gérer au mieux les stocks pour satisfaire les clients. Il faudra également prévoir une hausse des tarifs à cause de la pénurie, mais aussi du prix du fioul pour faire fonctionner les machines. TF1 | Reportage C. Paredes, E. Sarre