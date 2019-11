Bois de chauffage, c'est le moment de se faire livrer

L'hiver approche et les températures continuent progressivement à baisser. À Lecelles, dans le Nord, les habitants commencent à s'approvisionner en bois. Un mode de chauffage qui séduit encore de nombreux foyers par son prix et son charme. À quelques semaines de l'hiver, les fournisseurs de bois de chauffage croulent sous les commandes. Les livreurs, quant à eux, enchaînent les livraisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.