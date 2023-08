Bois de chauffage, la ruée en plein été !

La livraison tant attendue est enfin là. Pour éviter d'avoir froid cet hiver, ce client a choisi de stocker 20 m³ de bois, 20 stères, dont une partie continuera à sécher dans son jardin. En quatre ans, les prix ont doublé. Ils sont passés de 50 euros à plus de 100 euros le mètre cube. La faute à une demande en forte hausse, et à une offre qui a du mal à y répondre. Chez ce marchand, le stock semble pourtant suffisant. Une image trompeuse, car tout est déjà vendu. Avec le séchage naturel, il faut deux ans pour que les bûches aient moins de 20 % d'humidité. Mais c'est la hausse des prix qui poussent les clients à prendre leur précaution. En Alsace, c'est l'ONF qui gère l'essentiel de la ressource. Elle vend aux professionnels et aux particuliers. Le marché est sous tension. Pour gagner du temps, un professionnel s'est équipé d'un four de séchage. En quatre jours seulement, le bois humide est prêt à rejoindre votre chaudière. Un gain de temps qui réduit son stock et qui permet de proposer des délais de livraison plus décents. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings