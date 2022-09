Bois de chauffage : les faux vendeurs se multiplient

A la veille de l’arrivée de l’automne, Shay Rosenstein, propriétaire, est préoccupé. Il y a un mois, il a décidé d’anticiper la flambée des prix du bois et s'est mis à chercher la bonne affaire sur Internet. Il est tombé sur une promotion, trois fois moins cher que les offres habituelles. Première incompréhension, le vendeur lui demande d’effectuer directement un virement pour le payer. Son bois ne lui sera jamais livré. Il aura perdu 113 euros. Shay Rosenstein a alors contacté une association de défense des consommateurs. Avec la crise énergétique, elles sont de plus en plus sollicitées. Aidés par Jean-Jacques Latour, expert spécialisé sur les escroqueries en ligne, nous sommes retournés sur le site qui a piégé notre victime. Ils ont tout simplement copié l’identité d’une vraie entreprise. Que faut-il faire pour éviter de tomber dans ce piège ? "Ce qui est important de vérifier sur un site tel que celui-ci, c’est de qui parle-t-on. Pour ça, il va falloir chercher les mentions légales du site. On peut aussi regarder l’adresse et essayer de la localiser", conseille Jean-Jacques Latour. Pensez également à appeler le service client TF1 | Reportage M. Bajac, S. Chevallereau, T. Marquez