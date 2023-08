Bois de chauffage : pourquoi les prix s’enflamment

Pour Gaël Jahan, fournisseur de bois de chauffage, cette année, les livraisons de bois commencent avant même le mois de septembre. La demande est forte et le prix est en hausse. Alain Dumas, son premier client de la journée, payait 75 euros par stère il y a trois ans, et cette année, il a payé 500 euros. L’augmentation est de 20% à 25% par rapport à l'année dernière. Pour le fournisseur, cela s'explique d'abord par une hausse du prix de l'énergie. Si la hausse du prix du bois ne profite pas aux particuliers, les bûcherons sont gagnants. De son côté, le prix des granules a baissé. Dans une commune du Pays basque, le sac est passé de dix à sept euros. Alors, que choisir ? Pour un poêle à granulé, comptez au minimum 3 000 euros sans l'installation contre 2 000 euros en moyenne pour un poêle à bois. Les granulés séduisent et les commandes affluent. La saison hivernale, pour un fournisseur, c'est déjà 200 tonnes de granulés réservés et nous sommes seulement à la fin du mois d'août. TF1 | Reportage J. Demory, J. Rivarin