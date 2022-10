Boîtes aux lettres : elles disparaissent de nos villages

Jusque-là, pour poster une lettre, Didier Giraud n'avait qu'à traverser la rue. Pourtant, la factrice passe tous les jours dans la rue pour déposer le courrier. Les habitants du hameau doivent désormais faire plus de cinq kilomètres pour trouver une boîte aux lettres. Sur les sept boîtes aux lettres de la commune, trois viennent d'être enlevées. La Poste ne les jugeait pas assez rentables, avec à peine une dizaine de lettres déposées par semaine. Dans l'agence du centre-ville, cette dégradation des services publics agace les habitants. "On perd tout dans nos villages. Les écoles commencent à disparaître petit à petit", lance l'un d'entre eux. C'est en ouvrant un courrier que Walter Garcia, maire de la commune, a été averti de cette décision. L'élu a été étonné de ne pas avoir été consulté. "On n'a jamais été questionné là-dessus", affirme-t-il. Pour faire des économies, le nombre de boîtes aux lettres devrait continuer de diminuer. Le courrier ne représente plus que 18% de l'activité de La Poste. C'était 70% il y a 30 ans. TF1 | Reportage Y. Chambon, R. Dybiec