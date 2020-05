Bol d'air à Concarneau, la Ville close

Week-end prolongé, beau temps... il devrait y avoir beaucoup de visiteurs dans le Finistère en cette période. Après le confinement et avec la limitation des déplacements à 100 km autour du domicile, la ville de Concarneau se morfond. Construite dès le XVe siècle, la cité est entourée de près d'un kilomètre de rempart. Le bac électrique fait partie des attractions de la ville et draine chaque année plus de 300 000 visiteurs.