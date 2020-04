Bol d'air à Saint-Paul-de-Vence, le joyau de l'arrière-pays niçois

Saint-Paul-de-Vence (Provence-Alpes-Côte d'Azur) est un village déposé sur une colline et désormais aussi suspendu dans le temps et le silence. Derrière ses fortifications, l'habituelle effervescence du café de la place et des parties de pétanque n'est plus qu'un lointain souvenir. La plupart des architectures ont été faites il y a des siècles. En pleine saison touristique, il faut s'imaginer une foule venue du monde entier, avec environ deux millions de visiteurs chaque année.