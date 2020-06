Bol d'air au château de Hautefort en Dordogne

Le jardin à la française du château de Hautefort a été créé au XVIIème siècle avec trois hectares de verdure pour le plaisir des yeux. Outre cet espace vert, l'immense édifice est également en perpétuels travaux. En Dordogne, les artisans d'art tels que menuisier, tailleur de pierre et maître verrier sont largement mis à contribution. Cet écrin de verdure qui comble autant les passionnés d'histoire que les amoureux de beaux jardins, n'attend plus que ses visiteurs.