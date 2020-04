Bol d'air au pied de la Rhune, un paysage calme et sauvage

Entre Sare et Ascain dans les Pyrénées-Atlantiques, la montagne sacrée des basque a retrouvé son côté sauvage et le massif est livré aux animaux. Le bruit de la foule qui s'y presse en cette saison a laissé sa place à celui du vent. Dans les villages aux alentours, le temps semble s'arrêter. Chacun profite différemment de l'atmosphère avec une vue imprenable sur la Rhune, changeant de couleur au lever et au coucher de soleil.