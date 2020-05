Bol d'air dans le Trou de Bozouls, un site géologique fascinant

Le Trou de Bozouls fait la renommée d'une commune de l'Aveyron. En forme de fer à cheval, il est creusé dans des paysages calcaires. Avec 100 mètres de profondeur et 400 mètres de diamètre, ce site fascine et impressionne à la fois. Au fond de ce trou coule le Dourdou, un cours d'eau parfois limpide et calme mais qui s'accélère au passage des cascades. Les falaises de Bouzouls conservent une végétation riche et remarquable. Un havre de paix très apprécié aussi bien des habitants que des visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.