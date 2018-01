Bolbec : huit adolescents ont été arrêtés pour la séquestration d'un jeune handicapé mental

Entre le mois de novembre et de décembre 2017, un jeune handicapé mental de 19 ans a été séquestré dans son appartement à Bolbec par huit adolescents. Brûlures avec une lame de couteau chauffée, mégots de cigarettes et urines au visage, les sévices ont été d'une rare violence. Lors d'une sortie avec ses bourreaux, la victime a pu s'échapper et se réfugier chez ses parents. Ses agresseurs ont été placés en garde à vue le mercredi 10 janvier 2018 et vont être mis en examen ce jeudi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.