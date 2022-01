Boléro de Ravel : l’incroyable performance de collégiens

Ultime répétition avant que les premières notes retentissent. Voici le Boléro de Ravel version Bodytap. Comprenez, des percussions corporelles. Sans autres instruments que leur corps, les enfants créent un moment suspendu. Ces élèves font partie de la chorale de leur collège. Mais depuis la crise sanitaire, il est difficile de chanter avec le masque. Au printemps dernier, ils ont interprété la cinquième symphonie de Beethoven. Sur Internet, la vidéo fait un carton, près de 850 000 vues. Pour ce nouveau clip, Maurice Ravel est à l'honneur. Le compositeur d'origine basque a séjourné plusieurs fois à Saint-Jean-de-Luz et revient presque en chair et en os pour l'occasion. "Quand on voit le travail de l'enseignante et des enfants, c'est formidable", "Ce sont des jeunes qui nous font redécouvrir ces morceaux-là", se réjouissent ces spectatrices. Une troisième prestation est déjà prévue dans quelques mois en attendant de pouvoir enlever le masque et chanter de nouveau. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet