Bombardiers d'eau : mission précision

S'il y a moins d'incendies cet été, ce sera peut-être grâce à eux. Un hélicoptère pas comme les autres, muni d'un réservoir et d'une pompe. C'est un bombardier d'eau. Aujourd'hui, les pilotes marseillais passent leur examen pour voler cet été et rien ne leur sera épargné par cet instructeur. Quelques minutes avant, il faut trouver un point d'eau : une citerne, un lac ou une rivière. Premier test et pas des moindres : puiser 1 100 litres d'eau à l'aide de cette pompe pendant 60 secondes en vol stationnaire. Ce mardi matin, ils ont fait de l'exercice de précision. La cible est un arbre isolé, loin des habitations. Il faut viser au mètre près. Rapidité et précision : deux atouts qui le distinguent du Canadair. L'examen a été une réussite pour ce pilote. L'ancien militaire va entamer sa neuvième saison comme bombardier d'eau à Marseille. Malgré son expérience, ce test reste obligatoire avant chaque été. Ces hélicoptères constituent une arme précieuse contre les incendies. À Marseille, il y en aura deux cette saison pour cinq pilotes. TF1 | Reportage M. Rio, I. Zabala