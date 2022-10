Bon et pas cher : la choucroute

Elle fait la réputation de notre terroir. Et sa recette est d'une simplicité enfantine. Comme ingrédients : 250 g de choux par personne, un morceau de petit salé, une échine, du lard et quelques saucisses. Au sud de Strasbourg, c'est un périmètre entièrement consacré à ce symbole de la gastronomie locale. La récolte du chou à choucroute va durer quatre mois. Dans la choucrouterie voisine, c'est le coup de feu. Toute la journée, des tonnes de choux sont lavées et découpées en fines lanières avant d'être salés et de rejoindre les cuves de fermentation. En quelques semaines, les choux se transforment en choucroute d'Alsace si caractéristique. Chez un producteur, pour 4 euros le kilo, le client trouvera du chou déjà cuit. Dans le reste de l'Hexagone, c'est ainsi qu'on le préfère, mais pas chez nous. "En Alsace, 80% des consommateurs l'achètent en crue, parce qu'il y a encore un savoir-faire aujourd'hui au niveau des familles", affirme Sébastien Muller, directeur de la choucrouterie "Le Pic" à Meistratzheim (Bas-Rhin). TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings, J. Pasquier