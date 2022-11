Bon et pas cher : la cuisine à la bière

Qui dit Welsh dit voyage gourmand sous sa jolie croûte orangée de cheddar fondu. On trouve du jambon, du pain. Par-dessus, des œufs sans oublier la moutarde, des pommes de terre pour les frites et une bouteille de bière. Le tout revient à 18 euros pour quatre personnes. Dans cette brasserie deux fois centenaire, classée monument historique, le Welsh est à l'ardoise tous les jours. Ce qui donne à ce plat tout son relief et son moelleux, c'est une bière de qualité. Ici, elle est produite artisanalement sur mesure par deux maîtres brasseurs. Blanche, blonde, ambrée ou brune, à chacune son caractère, à chacun sa préférence. Mais lorsqu'elle est cuisinée, la rigueur s'impose. Pour Matthieu Davoine, amateur de Welsh, la cuisine à la bière est plus qu'un patrimoine culturel. Une sorte de seconde nature. La recette est toute simple et peut même se préparer à l'avance. Comme toujours, la qualité des produits est essentielle. Le Welsh à la française mise sur la qualité du pain. TF1 | Reportage E. Tran, G. Vuitton