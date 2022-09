Bon et pas cher : la pissaladière

Une pâte croustillante recouverte d'une garniture dorée à souhait, la pissaladière est un plat savoureux typiquement niçois. Il est bon marché. Pour le préparer, il faut des oignons, de l'huile d'olive, des olives noires, de la farine et des anchois. Pour six personnes, comptez huit euros. La pissaladière, c'est le mélange de la crème d'anchois et du sel. La recette de la pissaladière n'a rien de bien compliqué. La cuisine, c'est d'abord un moment de partage. La pissaladière est encore meilleure quand on la mange avec les doigts. Pour préparer une pâte à pain, il faut mélanger la farine, la levure de boulanger avec de l'eau et un peu d'huile d'olive. Ensuite, émincez les oignons paille, l'ingrédient principal. Faites les revenir dans l'huile d'olive avec les olives noires et les filets d'anchois. Pour finir, badigeonnez une plaque de cuisson avec de l'huile d'olive, étalez la pâte à la main et ajoutez la garniture dedans. Il ne reste plus qu'à mettre au four pendant vingt minutes. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard