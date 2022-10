Bon et pas cher, la quiche lorraine

Dorée et généreuse, la quiche lorraine est une recette facile, mais délicieuse. Il faut prévoir de quoi faire une pâte brisée, puis du lait, de la crème, quatre œufs, et l'ingrédient star, le lard. Dans un élevage porcin, nous retrouvons Pascal, notre cuisiner. Il cherche le lard le plus savoureux, donc le plus fumé. Il est aussi possible de remplacer le lard par de l'échine, un morceau moins cher au kilo, mais un peu moins goûtu. En cuisine, Pascal coupe son lard en dés et commence à faire sa pâte brisée en mélangeant 300 grammes de farine, un œuf et 150 grammes de beurre. Après avoir laissé reposer sa pâte, il lui donne forme en pinçant avec ses deux index. Prochaine étape, faire la migaine, c'est le terme lorrain pour ce mélange de poivre, de muscade, d'œuf, de crème et de lait. Issu du terme "couronne" et "gâteau" en allemand, la quiche lorraine ne prévoit pas de fromage dans sa recette traditionnelle. Là-dessus, chaque gourmet a son avis. Vous pouvez toujours ajouter des légumes dans la tarte. Mais attention ! Ne l'appelez plus quiche lorraine, au risque de faire bondir les habitants de la région. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse