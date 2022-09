Bon et pas cher : la tarte Tatin

Le secret d’une tarte Tatin réussie se cache dans son caramel. Une gourmandise aux ingrédients tout simples et donc économiques : de la farine, du beurre, du sucre et bien sûr des pommes. Le tout à six euros pour une tarte pour huit personnes. À Lamotte-Beuvron, tout le monde, ou presque, prépare sa tarte Tatin. Les sœurs Tatin ont inventé la fameuse tarte il y a plus d’un siècle par accident, en ajoutant par-dessus les pommes la pâte qu’elles avaient oubliée. Pour Patrice Gréard, le choix des fruits est essentiel. Il fait partie des ambassadeurs de la tarte Tatin. Il va nous initier à sa recette authentique. Il faut 120 grammes de beurre et autant de sucre pour le caramel. Par-dessus, il faut entre deux et trois kilos de pommes coupées en gros morceaux. La pâte brisée vient ensuite couvrir le fruit. Le tout va cuir à 180 degrés. Le caramel se fait au fond du moule. Le tour de main est important. La tarte est bien dorée. Tout accompagnement serait superflu. Un dessert généreux et savoureux qui fait la fierté de la Sologne. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély