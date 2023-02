Bon et pas cher : l'aligot d'Aubrac

Au milieu de l'hiver, quoi de plus réconfortant qu'un aligot saucisse bien filant. Pour cela, il vous faut pour cinq personnes : un kilo de pommes de terre, 80 grammes de crème, un soupçon de lait, 100 grammes de beurre, des saucisses, et l'ingrédient principal, 500 grammes de tomme fraîche de l'Aubrac. Le total est de quatre euros par personne. Direction Aumont-Aubrac (Lozère) où ce fromager fabrique la tomme fraîche lui-même à base de lait cru caillé de manière artisanale. Une fois séparé du petit-lait, le fromage est pressé dans cette machine. Quand le fromager a du stock disponible, Pierrette n'est jamais bien loin. Cette amie de longue date ne vient pas n'importe quel jour, pour un bon aligot, il faut une tomme vieille de cinq jours précisément. Il ne reste plus qu'à cuisiner. Autrefois, les moines de l'Aubrac mélangeaient la tomme à du pain pour les pèlerins en route vers Compostelle. Aujourd'hui, c'est une base de purée de pommes de terre. Pendant les 30 minutes dans l'eau bouillante, Pierrette prépare la tomme fraîche. Une fois la purée réalisée, l'étape décisive est d'incorporer le fromage. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier, T. Smietana