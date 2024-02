Bon et pas cher : le beignet de carnaval

C'est une valeur sûre pour le goûter, et fait maison, c'est encore meilleur ! Pour une douzaine de beignets, comptez environ sept euros. Il vous suffit de mettre la main sur quelques œufs, du sucre, de la farine, du sel, du beurre, de la levure, un peu d'eau de fleur d'oranger pour parfumer le tout, et de l'huile de friture pour la cuisson. La recette, Henri la connaît depuis toujours. Et pour lui, elle est indissociable du carnaval. C'est le beignet rond traditionnel que va nous préparer Henri. Pour faire la pâte, il commence par mélanger les œufs au sucre. Arrivent ensuite la farine, le sel, la levure et l'eau de fleur d'oranger. Avec Henri, pas de minuteur, c'est au toucher que tout se décide. Il va falloir laisser gonfler la pâte une première fois, puis la découper, former des petites boules et laisser reposer à nouveau. À température ambiante, comptez une à deux heures, le temps qu'elles doublent de volume. Ensuite, Henri les plonge directement dans l'huile, à 170 °C. La dernière étape est un jeu d'enfant, il enrobe ses beignets dans le sucre. TF1 | Reportage J. Garrel, C. Guérard