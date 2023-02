Bon et pas cher, le bœuf bourguignon

Le bœuf bourguignon vous rappelle sûrement le dimanche et les repas en famille, une viande tendre mijotée dans une sauce au vin. Pour le réaliser, voici la recette traditionnelle pour cinq personnes. Il vous faut un bon kilo de bœuf, des pommes de terre pour l'accompagnement, un litre de vin rouge et 50 cl de bouillon de bœuf. Pour la garniture, prenez 200g de champignons, quatre carottes, deux gousses d'ail, un oignon et 300g de lardons. Pour percer le secret d'un bon bourguignon, il faut chausser une paire de bottes. Etienne élève 70 vaches charolaises. Elles sont réputées pour leur viande grasse et tendre. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Carine nous propose de partager sa recette. En cuisine, on va commencer par blanchir les lardons pour réduire leur teneur en graisse. On s'attaque ensuite à la découpe des champignons et carottes, puis du bœuf. Ensuite, commencez par pré-cuire la viande dans une cocotte puis mélangez tous les ingrédients avec un peu de sel, du poivre et de la poudre d'ail avant de remuer. Le bœuf bourguignon était à l'origine un plat de paysans. TF1 | Reportage I. Blonz, L. Gorgibus