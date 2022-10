Bon et pas cher : le cassoulet de Castelnaudary

Bien gratiné, juteux et encore en ébullition... le plat est prêt. Dans cette cassole se cachent des haricots de Castelnaudary, des morceaux de porc, des saucisses, un peu d’ail et d’oignon. Un repas généreux pour seulement 3,50 euros par personne. Le cassoulet tire son nom de ce récipient en terre cuite : la cassole, créée au XIV siècle dans un village du Lauragais. La recette serait née à Castelnaudary pendant la guerre de Cent Ans. Pour les Chauriens, la spécialité reste un incontournable. Et ce n’est pas Anne-Marie Reverdy, ancienne charcutière, qui dira le contraire. Pour économiser, notre cuisinière choisit de remplacer le confit de canard par du porc. Anne-Marie se met rapidement en cuisine. La recette du cassoulet est simple, mais longue : un à deux jours de préparation. Le haricot de Castelnaudary est l’ingrédient phare. Pour lui donner du goût, notre cuisinière prépare un bouillon avec, à l’intérieur, de l’oignon, de la couenne et des os de viande. Selon elle, il faut un bon bouillon pour que tout le reste soit accordé. Dernier conseil : un bon cassoulet se déguste bien chaud et fumant. Il est même meilleur une fois réchauffé. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas, F. Guinle