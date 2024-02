Bon et pas cher : le chou farci

L'association de ses feuilles vertes et nervurées avec la viande font du chou farci un mariage réussi, aussi savoureux que facile à préparer avec très peu d'ingrédients : un chou frisé, de la chair à saucisse, un oignon et de l'ail. Comptez une dizaine d'euros pour six personnes. Pour trouver un chou, rien de plus simple. Chez ce maraîcher, ils sont récoltés tout l'hiver après avoir été plantés pendant l'été. C'est un excellent partenaire santé également dont il faut savoir apprécier les formes. L'autre ingrédient principal de la recette est lui directement livré à domicile. Une fois par semaine, le boucher ambulant stationne en pleine ville, devant chez Thibault. La viande est vendue 12,80 euros le kilo, mais pour six personnes, seuls 450 grammes suffisent. En cuisine, on enlève les feuilles les plus rigides du chou, puis on le plonge dans l'eau bouillante. On coupe l'oignon, puis on le mélange avec l'ail. On réalise ensuite la farce. Après 20 minutes de cuisson, le chou affiche la couleur. Devenu plus souple, il est disposé sur une crépine de porc qui servira comme assemblage. Reste à garnir le chou et de le faire cuire dans une cocotte. TF1 | Reportage C. Parédès, E.Sarre