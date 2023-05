Bon et pas cher, le cordon bleu

Il régale les enfants comme les adultes. Accompagné d'une bonne salade, le cordon bleu est un classique gourmand et bien meilleur lorsqu'il est fait maison. Mais avant de s'installer au fourneau, il faut du blanc de poulet, du jambon coupé finement, du fromage ainsi que de la chapelure, de la farine et un œuf pour l'enveloppe. Il faut choisir un poulet de qualité. Dans le Gers, Damien Lacomme en est le spécialiste. Il élève ses volailles quinze semaines en plein air et les nourrit avec des céréales issus de son exploitation. Un produit du terroir qu'il faut savoir associer avec un bon fromage de la région, le bethmale. La recette d'Anton Dmitriev est le fruit de son imagination. S'il n'en a pas fait son métier, ce passionné s'essaie régulièrement à de nouvelles associations de produits locaux dont il raffole. Une tranche de jambon coupée en deux et un bâtonnet de fromage pas trop grand. Le roulage est l'opération qu'il ne faut pas rater. Pour s'en assurer, il faut rouler dans un papier film. Après la farine, l'œuf et la chapelure, il ne reste plus qu'à le panner dans une huile à 160 °C. TF1 | Reportage S. Petit, P. Michel, M. Larradet