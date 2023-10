Bon et pas cher : le crumble

C'est un dessert qui rassemble les familles autour de la table. Pour un bon crumble, comptez environ un kilo de pommes et un kilo de poires, 150 grammes de farine, 150 grammes de sucre, et 150 grammes de beurre demi-sel. Pour son crumble, Isabelle, notre cheffe voudrait la variété de pomme jaune appelée opal. Elle aime bien mélanger les variétés et les fruits, et passe donc à la boutique en vente directe pour récupérer quelques poires. Il est temps de se mettre au fourneau. Première étape, beurrer le plat bien comme il faut. Ensuite, il faut éplucher et couper les fruits pour en faire une épaisse couche dans le plat. Maintenant, il faut préparer la pâte typique du crumble. D'abord, coupez le beurre, de préférence mou, puis ajoutez le sucre et la farine, et travaillez le tout du bout des doigts. Ensuite, il ne reste qu'à recouvrir les fruits et le tour est joué. "J'enfourne dans le four à 180°C, qui est préchauffé, et c'est parti pour une bonne demi-heure", conseille la cheffe. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche