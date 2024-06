Bon et pas cher : le far breton

Qu’il soit nature ou garni de pruneaux, le far breton, c’est le dessert réconfortant par excellence, celui dont personne ne laisse jamais sa part. Pour cette recette, sortez tout simplement les indispensables de vos placards : farine (200 g), sucre (140 g), œufs (quatre), lait (75 cl), beurre (environ 60 g), et pour les plus gourmands, quelques pruneaux. Comptez 60 centimes la part. Caroline, vice-championne du monde amateur de far breton, nous dévoile sa précieuse recette en cuisine. Pour commencer, mélanger le sucre et quatre œufs. Ensuite incorporer progressivement la farine pour obtenir une pâte lisse, puis ajouter le lait. Le secret de Caroline pour un far parfait : ne pas mettre le beurre directement dans la pâte, mais le faire fondre dans le plat avant d’y verser cette dernière. Vient ensuite le temps de rouler les pruneaux dans la farine pour qu’ils ne tombent pas au fond du plat, et direction le four pour une cuisson en deux tons : cuisson en 30 minutes à four chaud, le laisser ensuite 30 minutes dans le four éteint. Il ne reste plus qu’à le saupoudrer de sucre et à le badigeonner de beurre. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher, R. Cann