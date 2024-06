Bon et pas cher : le fish and chips

Croustillant et fondant à la fois, le fish and chips est plus simple à cuisiner qu’il n’y paraît. Il nous faut du poisson, de l’aiglefin en l’occurrence, 200 g de farine, 50 g de fécule de maïs, un peu de bicarbonate de soude, sel, poivre et des petits pois pour la purée. Naturellement, nous avons traversé la Manche pour cette recette. En Angleterre, les fameux Chipies, où l’on achète son fish and chips, sont à chaque coin de rue. Les Britanniques en consomment plus de 250 millions chaque année. C’est le plat à emporter par excellence ici, mais nous, nous le préparerons à la maison. Patricia part en quête de poissons frais sur le port de Plymouth, accompagnée d’une amie et de sa fille. Elles achètent des filets d’aiglefin à 16,30 euros le kilo. En cuisine, il faut d’abord s’occuper de la pâte, puis de la purée de petits pois. Vient ensuite la préparation de l’aiglefin, qui va finir recouvert de pâte. Après, place à la friture. Dans notre assiette, nos poissons seront dressés avec la purée de pois, sans oublier les frites bien épaisses. Dernière touche "so british" : le vinaigre blanc. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, A. Janssens, T. Lagoutte