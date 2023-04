Bon et pas cher, le flan pâtissier

C'est le dessert de l'enfance par excellence. Moelleux, fondant, sucré, qu'on prend à pleine main pour manger au retour de l'école : le flan parisien. Comptez environ 2,60 euros la part. Au sous-sol de cette boutique d'épices, la cave à vanille est un trésor. Pour un flan, la vanille Bourbon est l'ingrédient magique. C'est celui qui va à la fois apporter le goût et le parfum. Giovanni Bianco, qui a obtenu le prix de "meilleur flan de Paris" il y a quatre ans, fait la recette. Il mélange un litre de lait, un litre de crème et 200 g de sucre. Le pâtissier incise deux gousses de vanille. En attendant l'ébullition, il fouette six œufs avec 200 g de Maïzena et 100 g de sucre. Lorsque le lait bout, il en mélange une partie avec les œufs, puis remet tout dans la casserole et fouette. Lorsque des bulles remontent à la surface, on verse dans deux moules tapissés de pâtes feuilletées. Laisser refroidir pendant 30 minutes. Les flans passent au four pendant 45 minutes à 180 degrés. La partie la plus difficile de la recette arrive enfin : attendre au moins deux heures que le flan refroidisse avant le déguster. Un vrai supplice. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Ifergane, H. Massiot