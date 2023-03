Bon et pas cher : le gratin dauphinois

En Rhône-Alpes, le gratin dauphinois est le roi de toutes les tablées, des rondelles de pommes de terre nappées d'une sauce onctueuse. Pour le préparer, rien de plus simple : 1,4 kilo de pomme de terre, 75 cl de lait entier, 50 cl de crème entier, un peu de beurre et quelques gousses d'ail. Le tout coûte seulement neuf euros. Mais avant de cuisiner, il faut bien choisir sa pomme de terre. Il en existe plus de 4 000 variétés. Historiquement dans la région, la Monalisa était plébiscitée pour le gratin, mais elle est remplacée aujourd’hui par sa cousine, la Spunta. C’est une variété plus résistante à la sécheresse, mais toute aussi savoureuse. C’est dans la région de Grenoble que le gratin dauphinois est apparu au XVIe siècle. Retraitée, Marie Rochedy a remporté le concours du meilleur gratin du pays en 2017. Sa petite astuce pour le réussir à tous les coups, c’est la précuisson des tubercules dans le lait entier et la crème pendant quinze à 20 minutes. Pour les sublimer, elle ajoute quatre gousses d’ail. Il ne reste plus qu’à beurrer le plat et à y passer les pommes de terre. Il ne faut surtout pas rajouter du fromage râpé, un vrai sacrilège pour le gratin dauphinois. Ce gratin tout simple doit cuire 1h30 à 180 °C. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys