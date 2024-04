Bon et pas cher : le lieu jaune

C’est un poisson à la chair blanche et délicate. Le lieu jaune, un incontournable des tables bretonnes, est cuisiné ici en papillote. Pour cette recette, il vous faut : deux filets de lieu, de l’huile d’olive, des échalotes, de la crème, du beurre, des pommes de terre et des carottes pour l’accompagnement. Tout commence en mer. C’est dans les récifs, au large des côtes Nord du Finistère, que notre pêcheur trouve le fameux lieu jaune. La pêche est limitée par quota afin de préserver l’espèce : 550 tonnes maximum sont pêchées chaque année en mer Celtique et en Manche. En cuisine, Isabelle commence toujours par retirer les dernières arrêtes, même si le lieu jaune en a très peu. Son astuce pour réussir la papillote de poisson : mettre une feuille d’algue sur le papier cuisson. Un filet d’huile, quelques lamelles de carotte, puis envelopper le tout. Dix minutes au four à 200 degrés, le temps de préparer la sauce à base d’échalote : mettre du vin blanc, laisser cuire doucement, ensuite ajouter de la crème et du beurre. La sauce est prête à napper le lieu jaune et les légumes de saison… une papillote bien gourmande. Pauvre en calories et riche en protéines, le lieu jaune est à consommer sans modération. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens, R. Cann