Bon et pas cher : le menu melon

Le melon trône sur nos tables d'été. Le melon charentais jaune est apprécié pour sa fraîcheur sucrée. Mais pour changer des simples tranches, le voici décliné en une soupe froide et flambé au brasero pour accompagner du poulet. Sébastien Chabirand, producteur de melons, les cultive dans ses sucrés grâce au sol riche du sud de la Vendée. Attention, le terme charentais jaune n'indique pas l'origine du melon, c'est bien le nom d'une variété. Diane nous propose une soupe froide délicieuse et rapide à faire. Il suffit de préparer votre melon, le concombre et la tomate. Le jus ne sera pas suffisant. Alors, Diane a son ingrédient secret : de l'eau pétillante. Il ne reste qu'à mixer et à assaisonner. Pour le dressage, elle ajoute quelques fraises et de la mozzarella. Le repas n'est pas fini. Nous allons saisir le melon au brasero puis le flamber avec le cognac. Serge nous prévient que cette recette est aussi rapide. Ce melon rôti accompagnera du poulet et des légumes. Il n'y a plus qu'à déguster. TF1 Reportage M. Giraud, C. Jouanneau, X. Baumel